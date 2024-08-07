«Спартак» предложил «Галатасараю» 22 млн евро за Кена и Актюркоглу

Дата публикации: 07-08-2024

«Спартак» планирует купить у «Галатасарая» сразу 2 футболистов. По данным Ягиза Сабунчоглу, речь идет о Кереме Актюркоглу и Деррике Кене. Стамбульской команде уже направлено соответствующее предложение. Москвичи готовы заплатить за игроков 22 000 000 евро.



Ранее в «Legalbet» появилась информация, что Актюркоглу изменил решение касательно перехода в «Спартак». Футболист согласен на переезд в Москву. В минувшем сезоне на счету вингера 54 встречи в составе «Галатасарая» (15 забитых мячей, 9 результативных пасов). Ориентировочный ценник на Актюркоглу равняется 15 млн евро (источник – Transfermarkt.de).



Кен присоединился ко «львам» в начале года. В сезоне 2023/2024 защитник провел за стамбульскую команду 36 игр, отметившись 4 голами и 8 голевыми передачами.



Кен оценивается ресурсом «Трансфермаркт» в 6 миллионов евро.