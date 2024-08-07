«Ливерпуль» готов выплатить отступные за Субименди

Дата публикации: 07-08-2024

«Ливерпуль» решительно настроен подписать Мартина Субименди. Маттео Моретто утверждает, что «мерсисайдцы» согласны заплатить «Реал Сосьедаду» отступные по контракту опорника.



Также англичане рассматривают вариант приобретения испанца за большую сумму в случае более выгодной формы оплаты. Результат сделки будет зависеть от решения самого Субименди.



Ранее СМИ писали, что сумма отступных за опорника равняется 60 млн евро.



Трудовые отношения Субименди с «Реал Сосьедадом» действуют до июня 2027 года. В завершившемся сезоне в активе 25-летнего хавбека 31 игра за сборную Испании. В них он забил 4 мяча и отдал 1 ассист).



Интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает Субименди в 50 000 000 евро.