Гвардиола мечтает о трансфере футболиста «Реала» в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 07-08-2024

Гвардиола, возглавляющий «Ман Сити», восхищен игрой Родриго из «Реала» и хотел бы заполучить бразильца в свою команду.



«Marca» информирует, что переход правого вингера в стан «горожан» в летнее межсезонье вполне возможен. Однако определяющее значение здесь будет иметь настроение самого футболиста. В настоящий момент Родриго не планирует покидать мадридскую команду.



Ранее сообщалось, что у бразильца ввиду подписания Килиана Мбаппе были опасения относительно количества игрового времени, которое теперь будет у него в «Реале».



Контракт Родриго со «сливочными» рассчитан до лета 2028 года. В 51 матче прошлого сезона он отметился 17 голами и 9 ассистами.



Ценник на 23-летнего бразильца составляет 110 млн евро («Transfermarkt»).