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Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии»

Дата публикации: 07-08-2024

Состав «Барселоны» может пополнить Кингсли Коман. Примечательно, что Ханс-Дитер Флик, возглавляющий каталонцев, уже работал с французом, будучи наставником «Баварии».

Каталонцы подыскивают усиление на позицию вингера. Первым номером в их списке идет Нико Уильямс. Однако сумма в 58 млн евро, которую придется заплатить за него, для «Барселоны» может оказаться слишком большой. С учетом этого клуб готов рассмотреть другие варианты.

Ранее СМИ писали, что в «Баварии» готовы отпустить 28-летнего Комана в аренду, прописав в соглашении опцию выкупа.

В сезоне 2023/2024 на счету француза 27 матчей за «красно-белых» (5 голов и 3 ассиста). Его контракт с командой Венсана Компани истекает в 2027 году.

Источник – «Sport».

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