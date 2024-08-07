Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии»

Дата публикации: 07-08-2024

Состав «Барселоны» может пополнить Кингсли Коман. Примечательно, что Ханс-Дитер Флик, возглавляющий каталонцев, уже работал с французом, будучи наставником «Баварии».



Каталонцы подыскивают усиление на позицию вингера. Первым номером в их списке идет Нико Уильямс. Однако сумма в 58 млн евро, которую придется заплатить за него, для «Барселоны» может оказаться слишком большой. С учетом этого клуб готов рассмотреть другие варианты.



Ранее СМИ писали, что в «Баварии» готовы отпустить 28-летнего Комана в аренду, прописав в соглашении опцию выкупа.



В сезоне 2023/2024 на счету француза 27 матчей за «красно-белых» (5 голов и 3 ассиста). Его контракт с командой Венсана Компани истекает в 2027 году.



Источник – «Sport».