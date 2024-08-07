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Клуб АПЛ ведет переговоры по Фелишу

Дата публикации: 07-08-2024

«TodoFichajes» информирует, что карьера Жоау Фелиша может продолжиться в «Астон Вилле». «Атлетико», владеющий правами на португальца, не рассчитывает на него, потому будущее форварда остается под вопросом.

Унаи Эмери, тренирующий бирмингемскую команду, считает, что Фелишу по силам вернуться на прежний уровень. «Астон Вилла» уже начала переговоры по трансферу игрока. Англичане могут взять его в аренду с опцией выкупа за € 40 млн.

«Матрасники», в свою очередь, рассчитывают на прямую продажу нападающего.

Минувший сезон Фелиш провел за «Барселону» в рамках арендного соглашения.

Контракт 24-летнего Жоау с «Атлетико» действует до 2029 года. Трансферный ценник на него равняется 30 млн евро.

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