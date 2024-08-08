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«Спартак» готов заплатить 8 млн евро за полузащитника «Витории Гимарайнш»

Дата публикации: 08-08-2024

Согласно информации, появившейся в Telegram-канале Максима Никитина, «Спартаку» интересен игрок «Витории Гимарайнш».

Москвичи уже начали переговоры по переходу Томаса Генделя, за которого «красно-белые» готовы выложить 8 млн евро. Именно усиление на позицию опорного полузащитника является приоритетной целью клуба в оставшуюся часть летнего трансферного окна.

Гендель обучался футболу в системе «Витории Гимарайнш». Португалец, имеющий австрийские корни, в первой команде дебютировал в июле 2021 года. В текущем сезоне Максим провел 2 встречи в квалификации Лиги Конференций и не отметился результативными действиями.

Соглашение Генделя с «завоевателями» истекает в 2026 году. Рыночный ценник на 23-летнего хавбека составляет 7 млн евро («Transfermarkt»).

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