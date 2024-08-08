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«Ман Сити» хочет приобрести Родриго или Кварацхелию после продажи Альвареса

Дата публикации: 08-08-2024

«Манчестер Сити», который в скором времени продаст Хулиана Альвареса, уже начал поиски замены для аргентинца. «Горожане» присматриваются к Хвиче Кварацхелии из «Наполи» и Родриго из «Реала». Информацию опубликовало издание «Marca».

Также в списке английского гранда значатся Эберечи Эзе, представляющий «Кристал Пэлас». Для Хосепа Гвардиолы, тренирующего «небесно-голубых», приоритетом является покупка Родриго. Однако с трансфером бразильца могут возникнуть проблемы, поскольку сам он не собирается уходить из «Реала».

Грядущий переход Альвареса в «Атлетико» ранее анонсировал Фабрицио Романо. Инсайдер отметил, что за своего подопечного «Сити» получит 95 млн евро. При этом 75 миллионов «Атлетико» переведет в качестве фиксированной выплаты, остальную часть – в формате бонусов.

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