Гюндоган высказался о своем будущем на фоне слухов об интересе от турецких клубов

Дата публикации: 08-08-2024

Илкай Гюндоган дал комментарии на тему возможного перехода в одну из турецких команд.



«Не исключено, что когда-нибудь я буду выступать в турецкой Суперлиге, но случится это не текущим летом», - цитирует хавбека «Барселоны» ресурс «ASpor».



Ранее ряд источников сообщали об интересе к Гюндогану со стороны «Фенербахче» и лично Жозе Моуринью, возглавляющего турецкую команду.



Состав «Барселоны» футболист пополнил прошлым летом в ранге свободного агента. С момента перехода Гюндоган провел за каталонцев 51 встречу, отметившись в них 5 забитыми мячами и 14 ассистами.



Трудовые отношения 33-летнего полузащитника с «сине-гранатовыми» действуют до середины 2025 года. Ориентировочная стоимость Гюндогана – 15 млн евро («Transfermarkt»).