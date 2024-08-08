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Гюндоган высказался о своем будущем на фоне слухов об интересе от турецких клубов

Дата публикации: 08-08-2024

Илкай Гюндоган дал комментарии на тему возможного перехода в одну из турецких команд.

«Не исключено, что когда-нибудь я буду выступать в турецкой Суперлиге, но случится это не текущим летом», - цитирует хавбека «Барселоны» ресурс «ASpor».

Ранее ряд источников сообщали об интересе к Гюндогану со стороны «Фенербахче» и лично Жозе Моуринью, возглавляющего турецкую команду.

Состав «Барселоны» футболист пополнил прошлым летом в ранге свободного агента. С момента перехода Гюндоган провел за каталонцев 51 встречу, отметившись в них 5 забитыми мячами и 14 ассистами.

Трудовые отношения 33-летнего полузащитника с «сине-гранатовыми» действуют до середины 2025 года. Ориентировочная стоимость Гюндогана – 15 млн евро («Transfermarkt»).

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