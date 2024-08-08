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В «Баварии» решили, что Дэвис должен быть продан нынешним летом

Дата публикации: 08-08-2024

Sport.es утверждает, что в «Баварии» планируют расстаться с Альфонсо Дэвисом. В клубе твердо решили продать защитника в текущее трансферное окно.

Трудовой договор с Дэвисом действует до следующего лета. Мюнхенцы не хотят отпускать 23-летнего канадца бесплатно, потому и решили продать его. Ранее Ули Хенес, являющийся почетным президентом «Баварии», заявил, что вариант с трансфером Альфонсо не рассматривается, несмотря на то, что соглашение с ним истечет летом 2025 года.

Новым клубом левого фулбека может стать «Реал». Мадридцы готовы заплатить за его переход 30 000 000 евро. «Баварию» данная сумма не устраивает, «красно-белые» хотят получить за канадца € 50 млн.

В прошлом сезоне на счету Дэвиса 3 гола и 6 ассистов в 42 встречах.

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