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41-летний Пепе объявил об окончании игровой карьеры

Дата публикации: 08-08-2024

Пепе принял решение уйти из футбола, о чем сообщил в соцсети. С 2019 года он защищал цвета «Порту», в составе которого также выступал в 2004-2007 годах. Всего за «драконов» футболист провел 288 встреч, отличившись 17 раз и отдав 11 результативных передач.

Большую часть своей карьеры португалец провел в «Реале» (2007-2017 года). В составе «сливочных» он выходил на поле в 334 играх (15 забитых мячей, 20 голевых пасов). Вместе с мадридцами Пепе трижды побеждал в Лиге чемпионов и испанской Ла Лиге.

Также защитник успел поиграть за «Маритиму» и «Бешикташ».

За сборную Португалии Пепе дебютировал в 2007 году. Всего за национальную команду он провел 141 игру (8 забитых мячей).

В феврале Пепе исполнился 41 год.

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