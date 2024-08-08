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«Реал» готовит предложение «Тоттенхэму» по Ромеро на 50 млн евро

Дата публикации: 08-08-2024

«Реал» заинтересован в приобретении Кристиана Ромеро. За защитника «Тоттенхэма» мадридцы готовы предложить 50 млн евро, пишет ресурс «TEAMtalk».

Ранее СМИ информировали, что «шпоры» согласны рассмотреть вариант с продажей аргентинца, но хотят получить за него внушительную компенсацию. Своего защитника лондонцы оценили в 175 млн евро.

Трансфер Ромеро «Тоттенхэм Хотспур» оформил летом 2021 года, выкупив права на него у «Аталанты» за 52 миллиона евро. В минувшем сезоне в активе 26-летнего футболиста 34 встречи за клуб из Лондона, в которых он отметился 5 забитыми мячами.

Соглашение Ромеро с «Тоттенхэмом» действует до середины 2027 года. Рыночный ценник на аргентинца равняется € 65 млн (источник «Трансфермаркт»).

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