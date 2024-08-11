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«Барселона» может побороться с «Реалом» за подписание Александер-Арнольда

Дата публикации: 11-08-2024

В «Барселоне» наблюдают за ситуацией с будущим Трента Александер-Арнольда, пишет «The Sun». Трудовой договор защитника с «Ливерпулем» истекает следующим летом.

Сообщается, что заполучить англичанина по-прежнему хочет «Реал». В обеих испанских командах уверены, что «мерсисайдцы» согласятся отпустить Александер-Арнольда, поскольку на этой же позиции в клубе выступает молодой Конор Брэдли, быстро прогрессирующий в последнее время.

Крайний защитник обучался футболу в академии «Ливерпуля». За первую команду Трент дебютировал в 2016 году. Всего в его активе 310 встреч за «красных» (19 забитых мячей, 81 ассист).

Рыночный ценник на 25-летнего англичанина составляет 70 млн евро («Transfermarkt»).

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