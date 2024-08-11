«Барселона» может побороться с «Реалом» за подписание Александер-Арнольда

Дата публикации: 11-08-2024

В «Барселоне» наблюдают за ситуацией с будущим Трента Александер-Арнольда, пишет «The Sun». Трудовой договор защитника с «Ливерпулем» истекает следующим летом.



Сообщается, что заполучить англичанина по-прежнему хочет «Реал». В обеих испанских командах уверены, что «мерсисайдцы» согласятся отпустить Александер-Арнольда, поскольку на этой же позиции в клубе выступает молодой Конор Брэдли, быстро прогрессирующий в последнее время.



Крайний защитник обучался футболу в академии «Ливерпуля». За первую команду Трент дебютировал в 2016 году. Всего в его активе 310 встреч за «красных» (19 забитых мячей, 81 ассист).



Рыночный ценник на 25-летнего англичанина составляет 70 млн евро («Transfermarkt»).