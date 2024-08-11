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Стало известно, какие клубы из Серии А проявляют интерес к игроку «Рубина» Даку

Дата публикации: 11-08-2024

Мирлинд Даку стал объектом интереса сразу нескольких команд Серии А. Об этом рассказал его отец Фехми Даку.

«К Мирланду есть интерес в «Кальяри» и «Дженоа», но какой-то конкретики пока нет. В «Рубине» не определились: отпустят футболиста или нет. Решение стороны должны принять вместе. В одностороннем порядке игрок и клуб решить данный вопрос не могут. Все прояснится в течение следующей недели», - цитирует Фехми Даку ресурс «Sport24».

Албанец пополнил состав «Рубина» прошлым летом и сразу стал главной ударной силой команды. В 37 встречах за казанцев Даку отличился 13 раз и отдал 6 голевых передач.

Текущий контракт 26-летнего форварда с российским клубом рассчитан до 2026 года. Transfermarkt.de оценивает Даку в 3 000 000 евро.

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