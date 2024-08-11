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Фернандеш продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2027 года

Дата публикации: 11-08-2024

«Ман Юнайтед» договорился с Бруну Фернандешем по новому контракту. Фабрицио Романо сообщил в социальной сети «Х», что стороны пролонгируют соглашение до 2027 года. В контракте будет присутствовать условие продления на 1 сезон. В настоящий момент все детали договора согласованы, его подписание может состояться до конца августа.

Атакующий хавбек перебрался на «Олд Траффорд» из португальского «Спортинга» в 2020 году. Действующий контракт с Фернандешем истекает в 2026 году.

В сезоне 2023/2024 на счету 29-летнего футболиста 48 встреч за команду Эрика тен Хага (15 забитых мячей, 13 голевых передач).

Ориентировочная стоимость Фернандеша – 70 млн евро (по данным портала Transfermarkt.de).

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