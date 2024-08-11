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«Барселона» просит Лангле снизить свою зарплату для ухода из клуба

Дата публикации: 11-08-2024

Руководство «Барселоны» попросило Клемана Лангле пойти на сокращение зарплаты ради перехода в другую команду. Информацией поделилось издание «Marca». В настоящий момент центрбек получает немногим более 16 млн евро.

К Лангле есть интерес со стороны «Вильярреала» и «Атлетико», но потенциальные претенденты на француза не готовы предложить ему зарплату, как в «Барселоне». Сами каталонцы не хотят компенсировать футболисту даже часть оклада, если он будет выступать за другую команду в рамках арендного соглашения.

Защитник также интересен саудовским клубам, но данный вариант не устраивает Лангле.

В «Барселоне» надеются, что в течение следующей недели 29-летний француз определится с ответом.

Прошлый сезон Лангле провел в аренде в «Астон Вилле». Его контракт с «блаугранас» истекает в 2026 году.

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