Щенсны может продолжить карьеру в «Наполи»

Дата публикации: 11-08-2024

Войцехом Щенсны, принадлежащим «Ювентусу», интересуются сразу 3 команды Серии А. Речь идет о «Фиорентине», «Наполи» и «Монце». Информацией, ссылаясь на Juvelive.it, поделился ресурс Sport.pl.



«Бьянконери» намерены продать голкипера, поскольку у него очень высокая зарплата, а Тьяго Мотта, ранее возглавивший команду, не видит Щенсны в качестве первого номера «Ювентуса».



В туринском клубе также рассматривают вариант с досрочным расторжением трудового договора с поляком, но при таком раскладе «Юве» придется выплатить ему компенсацию.



Срок действия контракта Щенсны со «старой синьорой» ограничен летом 2025 года. В прошлом сезоне Войцех защищал ворота туринцев в 35 матчах (15 «сухих» встреч).



Рыночный ценник на Щенсны составляет 6 млн евро (по данным «Transfermarkt»).