«Челси» объявил о переходе Нету из «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 11-08-2024

«Челси» на своем сайте сообщил о подписании Педру Нету, ранее защищавшего цвета «Вулверхэмптона».



«С Педру подписан контракт на 7 лет. В скором времени он приступит к тренировкам с новыми партнерами», - рассказали в пресс-службе «аристократов».



О переходе Нету в стан лондонцев ранее сообщил Фабрицио Романо. Инсайдер отметил, что за трансфер португальца «Челси» заплатит 60 000 000 евро и еще 3 миллиона в формате бонусов.



Нету пополнил состав «Вулверхэмптона» в 2019 году, перебравшись из «Лацио». В прошлом сезоне в активе 24-летнего вингера 24 игры за «волков», в которых он отличился 3 раза и отдал 11 результативных передач.



«Трансфермаркт» оценивает Нету в 55 млн евро.