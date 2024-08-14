«Спартак» заплатит за Актюркоглу 13 млн евро

Дата публикации: 14-08-2024

Ресурс «Milliyet» утверждает, что переход Керема Актюркоглу, принадлежащего «Галатасараю», в «Спартак», практически завершен. На уровне клубов договоренность уже достигнута. Трансфер вингера обойдется москвичам в 13 000 000 евро.



Ранее СМИ писали, что «красно-белые» предложили Актюркоглу договор с зарплатой в 2,4 млн евро за сезон. Футболист на начальном этапе переговоров рассчитывал на сумму более 3 миллионов евро.



Трудовые отношения Керема с «Галатасараем» истекают в 2026 году. В прошлом сезоне в 54 играх за стамбульскую команду вингер отметился 15 голами и отдал 9 ассистов.



Рыночный ценник на Актюркоглу равняется 15 млн евро (Transfermarkt.de).



В 34 матчах за сборную Турции Керем отметился 16 голами.