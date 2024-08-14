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«Ювентус» начал переговоры по переходу защитника «Милана»

Дата публикации: 14-08-2024

Фабрицио Романо сообщил в социальной сети «Х» о начале переговоров между «Ювентусом» и «Миланом» по трансферу Пьера Калюлю. За аренду француза «бьянконери» готовы заплатить 3 млн евро, включив в соглашение условие выкупа защитника за 14 млн евро. Сам Калюлю положительно оценивает вариант с переходом в «Ювентус».

Центрдеф воспитывался в системе «Лиона», откуда в 2020 году перебрался в «Милан». «Красно-чёрные» заплатили за его переход 1,39 млн евро.

В сезоне 2023/2024 на счету 24-летнего француза всего 11 встреч (без результативных действий). При этом большую часть минувшей кампании он находился в лазарете команды.

Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2027 года. Transfermarkt.de оценивает Калюлю в € 20 млн.

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