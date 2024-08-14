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«Наполи» планирует провернуть два трансфера на этой неделе

Дата публикации: 14-08-2024

До конца недели состав «Наполи» могут пополнить сразу 2 футболиста, пишет Фабрицио Романо.

Неаполитанцы надеются закрыть сделки по переходу Давида Нереса, представляющего «Бенфику», и Билли Гилмора из «Брайтона». Итальянцы работают над предложениями, которые должны будут устроить португальский и английский клубы.

Помимо этого, «Наполи» по-прежнему интересуется Ромелу Лукаку, принадлежащим «Челси». 31-летний бельгиец готов вновь стать частью команды Антонио Конте.

Прошлый сезон для «партенопейцев» получился провальным. После чемпионства в Серии А годом ранее клуб финишировал лишь на 10-й строчке. Сезон 2024/2025 «Наполи» откроет встречей с «Вероной», которая состоится 18-го августа.

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