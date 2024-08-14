Фелиш выразил желание вернуться в «Челси»

Дата публикации: 14-08-2024

Жоау Фелиш хочет вновь стать игроком «Челси», цвета которого он защищал во второй части сезона 2022/2023. Об этом рассказал Мэтт Лоу.



Ранее «пенсионерам» не удалось подписать Самюэля Омородиона, выступающего за «Атлетико». В связи с этим мадридцы предложили лондонской команде Фелиша, который готов переехать в Англию. Ценник на португальца составляет около 50 млн евро.



«Атлетико» не рассчитывает на Фелиша и надеется расстаться с ним до конца трансферного окна. В сезоне 2023/2024 форвард находился в аренде в «Барселоне». За «сине-гранатовых» он провел 44 встречи (10 забитых мячей, 5 результативных передач).



Контракт Фелиша с клубом Ла Лиги действует до середины 2029 года.