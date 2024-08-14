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«ПСЖ» отказался от идеи с трансфером Санчо

Дата публикации: 14-08-2024

В «Пари Сен-Жермен» решили отказаться от подписания Джейдона Санчо из «МЮ».

Грэм Бэйли пишет, что парижане, выбравшие в качестве основной цели Дезире Дуэ из «Ренна», не планируют новых приобретений. Ранее СМИ писали, что «манкунианцы» готовы расстаться с Санчо за сумму порядка 50 млн евро.

К англичанину также есть интерес со стороны «Ювентуса». Туринцы намерены взять вингера в аренду, прописав в договоре возможность выкупа.

Вторую половину прошлого сезона Санчо после конфликта с Эриком тен Хагом провел в «Боруссии» (Дортмунд). Летом футболист вернулся в стан «Ман Юнайтед» и был допущен к тренировкам с основным составом.

Его трудовой договор с «красными дьяволами» истекает в 2026 году. Рыночная стоимость Санчо – 30 млн евро (согласно сведениям «Трансфермаркт»).

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