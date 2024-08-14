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Саудовский клуб готов выложить 1 млрд евро за Винисиуса

Дата публикации: 14-08-2024

По данным издания «Globo», «Аль-Ахли» пытается договориться с «Реалом» о переходе Винисиуса Жуниора.

В саудовской команде готовы выложить за бразильца в 1 миллиард евро (отступные, прописанные в его контракте с «Реалом»). Если сделка состоится, то вингер будет наиболее высокооплачиваемым спортсменом в мире. За 5 лет в «Аль-Ахли» заработок Винисиуса составит свыше 1 млрд евро.

В 2034 году в Саудовской Аравии должен будет пройти чемпионат мира. Бразилец рассматривается как лицо предстоящего турнира.

Состав «Реала» Винисиус пополнил в 2018 году. В минувшем сезоне в активе 24-летнего бразильца 39 игр за «сливочных» (24 забитых мяча, 11 голевых пасов).

Контракт футболиста с «галактикос» истекает в 2027 году. Ценник на Винисиуса составляет 180 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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