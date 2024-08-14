Саудовский клуб готов выложить 1 млрд евро за Винисиуса

Дата публикации: 14-08-2024

По данным издания «Globo», «Аль-Ахли» пытается договориться с «Реалом» о переходе Винисиуса Жуниора.



В саудовской команде готовы выложить за бразильца в 1 миллиард евро (отступные, прописанные в его контракте с «Реалом»). Если сделка состоится, то вингер будет наиболее высокооплачиваемым спортсменом в мире. За 5 лет в «Аль-Ахли» заработок Винисиуса составит свыше 1 млрд евро.



В 2034 году в Саудовской Аравии должен будет пройти чемпионат мира. Бразилец рассматривается как лицо предстоящего турнира.



Состав «Реала» Винисиус пополнил в 2018 году. В минувшем сезоне в активе 24-летнего бразильца 39 игр за «сливочных» (24 забитых мяча, 11 голевых пасов).



Контракт футболиста с «галактикос» истекает в 2027 году. Ценник на Винисиуса составляет 180 000 000 евро (Transfermarkt.de).