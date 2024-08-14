Луис де ла Фуэнте: человек, который выиграл Евро-2024

Дата публикации: 14-08-2024

Надежная букмекерская компания 1xBet рассказывает о тренере, который привел сборную Испании к неожиданному триумфу.

Почему публика сомневалась в де ла Фуэнте?

Во-первых, за последние 24 года сборная Испании дважды делала ставку на титулованного тренера молодежной сборной и оба раза неудачно. Сначала Иньяки Саэс не смог вывести «Фурия Роха» в плей-офф Евро-2004. Затем был Юлен Лопетеги, со скандалом отправленный в отставку за день до старта чемпионата мира 2018 года. Испанская футбольная федерация не простила ему успешных переговоров с мадридским Реалом, который он согласился возглавить сразу же после Мундиаля.

Во-вторых, в футболе на уровне сборных заметна одна интересная тенденция. Чаще всего успеха добиваются знаменитые клубные тренеры, для которых работа с национальной командой становится финальным аккордом карьеры. Это хорошо видно на примере Испании, которая выиграла три крупных турнира подряд под руководством опытнейших Луиса Арагонеса и Висенте дель Боске. Также можно вспомнить итальянцев Марчелло Липпи и Роберто Манчини, француза Дидье Дешама, португальца Фернандо Сантуша и немца Отто Рехагеля в сборной Греции.

Луис де ла Фуэнте в эту тенденцию не вписывался.

Чудо на траве

Успех сборной Испании на Евро-2024 не был настолько большой сенсацией, как победа хоккейной сборной США на Олимпиаде 1980 года. Но у Луиса де ла Фуэнте есть кое-что общее с тренером американцев Хербом Бруксом. Как и творец «Чуда на льду», испанский тренер пришел к главному триумфу в карьере благодаря продуктивной работе в молодежном секторе и прекрасно знал возможности своих игроков.

Унаи Симон, Родри, Микель Мерино, Фабиан Руис, Микель Оярсабаль, Дани Ольмо, Марк Кукурелья, Мартин Субименди, Педри - эти футболисты под руководством де ла Фуэнте выигрывали чемпионат Европы U-19 в 2015 году, молодежный Евро в 2019-ом или становились серебряными призерами Олимпиады в Токио. А Хесуса Наваса тренер воспитывал еще в кантере Севильи в начале века! В общем, по мнению экспертов 1xBet, отзывы об игроках де ла Фуэнте были не нужны - он работал со своими футболистами много лет и прекрасно знал их возможности.

Если Брукс использовал жесткие методы управления коллективом, то наш герой выстроил в команде семейную атмосферу. Такую, в которой есть все любят друг друга и помогают, но есть иерархия. «В сборной Испании у нас семья. Все как обычном доме. Иногда много веселья, но бывают и такие грустные моменты, как травмы игроков», - говорит де ла Фуэнте.

Преображение «Фурия Роха»

«Нам пора возвращать лицо. Мы теряем идентичность», - сказал де ла Фуэнте в декабре 2022 года на своей первой пресс-конференции в сборной Испании.

В марте 2023 года он потерпел поражение от Шотландии (0:2) уже во втором своем матче. Пиренейцы при 67% владения мячом нанесли всего 8 ударов и добились скромного показателя 0.54 по ожидаемым голам. Многие считали, что де ла Фуэнте ничего не изменил по сравнению с временами Луиса Энрике, который на чемпионате мира явил публике образец футбола как снотворного и с 75% владения мячом вылетел уже в 1/8 финала.

В июне 2023 года тренер выиграл Лигу наций УЕФА и снизил уровень критики. В топ-4 турнира сборная Испании пробилась еще при Луисе Энрике, а де ла Фуэнте хватило 2 матчей, чтобы взять титул. По стилю игры команда все еще напоминала саму себя на мундиале в Катаре. Но в полуфинале против Италии (2:1) и финале против Хорватии (0:0 и победа в серии пенальти) де ла Фуэнте впервые на взрослом уровне продемонстрировал приобретенное еще в молодежной сборной умение правильно подготовить коллектив к короткому турниру.

Структурные изменения в сборной Испании произошли уже по ходу клубного сезона 2023/2024. Команда отошла от стерильного владения мячом в пользу вертикального футбола и начала использовать таланты добившихся огромного прогресса Нико Уильямса и Ламина Ямаля. Без качественных вингеров де ла Фуэнте просто не смог бы играть в атаке со ставкой на фланги. Но и не каждый тренер доверил бы важную роль и полную свободу настолько молодым футболистам. «Я всегда защищаю талант, но талант должен помогать команде. Мне не нравится ограничивать способность игроков импровизировать. Я стараюсь создавать игровые ситуации так, чтобы талант иметь максимальные возможности себя проявить», - объясняет свою философию Луис де ла Фуэнте.

Пример для молодежи

В свои 63 года главный тренер сборной Испании находится в превосходной физической форме. Занятия на тренажерах, бег, палеодиета и прогулки на велосипеде помогают ему работать по 19 часов в сутки.

«Я хочу встретить своих внуков в лучших кондициях и также должен быть примером для молодых игроков. Это основа моего тренерского подхода. Представьте, вас тренирует какой-то старик, заплывший жиром. Надо мотивировать парней заниматься спортом», - сказал де ла Фуэнте, поигрывая мускулами.

После триумфа на Евро-2024 сборная Испании не собирается останавливаться на достигнутом и мы предлагаем следить за дальнейшими успехами «Фурия Роха» вместе с 1xBet!