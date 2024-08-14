Реал - Аталанта: делайте ставки на Суперкубок УЕФА!

Дата публикации: 14-08-2024

Надежная букмекерская компания 1xBet рассказывает о матче победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы, в котором 14 августа будет разыгран первый еврокубковый трофей сезона 2024/2025.

С Мбаппе и без лучшей формы

Звездный новичок Реала должен дебютировать в матче против Аталанты и настроен принести мадридцам рекордный шестой Суперкубок УЕФА. Однако Килиан Мбаппе, как и многие его партнеры (Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Феде Вальверде, Эдуардо Камавинга, Орельен Чуамени), ни разу не сыграл во время предсезонной подготовки «Сливочных».

Скажем очевидное: в Реале не считают Суперкубок УЕФА приоритетом - Мадрид проигрывал этот трофей в 1998, 2000 и 2018 годах. Однако Анчелотти с честью выходил из куда более сложных ситуаций, а его умение сказать правильные слова может помочь стать героями тем, кто еще не пробился в стартовый состав. Например, Арде Гюлеру, Браиму Диасу или еще одному новичку Эндрику.

Криптонит для грандов

Джан Пьеро Гасперини назвал матч против Реала «вершиной клубной истории». Футболисты Аталанты настраиваются на Суперкубок УЕФА как на игру всей жизни.

«Богиня» во время триумфального похода за трофеем Лиги Европы неоднократно демонстрировала способность побеждать топ-клубы: разгромила Ливерпуль на «Энфилде» в 1/4 и уничтожила в финале Байер, который до встречи с Аталантой вообще не проигрывал в сезоне 2023/2024.

Победа над сильнейшей командой Европы - прекрасная мотивация для Гасперини. Отличная физическая подготовка и умение действовать с высочайшей интенсивностью на поле могут стать джокерами Аталанты, которые побьют мадридских тузов.

Команда из Бергамо потеряла Джанлуку Скамакку из-за травмы и не рассчитывает на желающего уйти в Ювентус Тона Компайнерса. Но в атаке у Гасперини есть новичок Матео Ретеги и автор хет-трика в финале Лиги Европы Адемола Лукман.

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