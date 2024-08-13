«Милан» заинтересовался Хуммельсом

Дата публикации: 13-08-2024

«The Sun» информирует, что карьера Матса Хуммельса может продолжиться в «Милане». Джанлука ди Марцио также сообщает, что центрбек может перебраться в стан «россонери» уже этим летом. Ранее СМИ писали о возможном переходе немца в «Болонью», но сделка в итоге сорвалась.



Хуммельс является воспитанником «Баварии». В дортмундскую команду он перебрался в 2008 году. При этом в 2016-2019 годах он защищал цвета мюнхенцев, после чего вернулся в «Боруссию».



В июле его соглашение со «шмелями» истекло. Сейчас 35-летний футболист находится в статусе свободного агента.



В прошлом сезоне защитник появлялся на поле в 40 играх (4 гола, 1 ассист).



Рыночный ценник на Хуммельса составляет 5 млн евро («Transfermarkt»).