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«Милан» заинтересовался Хуммельсом

Дата публикации: 13-08-2024

«The Sun» информирует, что карьера Матса Хуммельса может продолжиться в «Милане». Джанлука ди Марцио также сообщает, что центрбек может перебраться в стан «россонери» уже этим летом. Ранее СМИ писали о возможном переходе немца в «Болонью», но сделка в итоге сорвалась.

Хуммельс является воспитанником «Баварии». В дортмундскую команду он перебрался в 2008 году. При этом в 2016-2019 годах он защищал цвета мюнхенцев, после чего вернулся в «Боруссию».

В июле его соглашение со «шмелями» истекло. Сейчас 35-летний футболист находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне защитник появлялся на поле в 40 играх (4 гола, 1 ассист).

Рыночный ценник на Хуммельса составляет 5 млн евро («Transfermarkt»).

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