Шомуродов может стать одноклубником Миранчука в «Атланте»
Дата публикации: 13-08-2024
Еще один экс-игрок РПЛ может перебраться в «Атланту Юнайтед». Фабрицио Романо сообщил в социальной сети «Х», что американская команда может подписать контракт с Эльдором Шомуродовым, принадлежащим «Роме».
Клуб МЛС уже направил римлянам предложение по узбекскому нападающему. В настоящий момент стороны обсуждают условия сделки.
Ранее состав «Атланты» пополнил Алексей Миранчук, до этого выступавший за «Аталанту» и «Локомотив».
Минувший сезон Шомуродов провел в аренде в «Кальяри». В 24 встречах за итальянскую команду он отличился 3 раза и отдал 3 результативных паса.
Трудовые отношения форварда с «Ромой» истекают в 2026 году. Ориентировочная стоимость Шомуродова равняется 5 млн евро (источник – Transfermarkt.de).