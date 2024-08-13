14:02 ()
Свернуть список

Шомуродов может стать одноклубником Миранчука в «Атланте»

Дата публикации: 13-08-2024

Еще один экс-игрок РПЛ может перебраться в «Атланту Юнайтед». Фабрицио Романо сообщил в социальной сети «Х», что американская команда может подписать контракт с Эльдором Шомуродовым, принадлежащим «Роме».

Клуб МЛС уже направил римлянам предложение по узбекскому нападающему. В настоящий момент стороны обсуждают условия сделки.

Ранее состав «Атланты» пополнил Алексей Миранчук, до этого выступавший за «Аталанту» и «Локомотив».

Минувший сезон Шомуродов провел в аренде в «Кальяри». В 24 встречах за итальянскую команду он отличился 3 раза и отдал 3 результативных паса.

Трудовые отношения форварда с «Ромой» истекают в 2026 году. Ориентировочная стоимость Шомуродова равняется 5 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close