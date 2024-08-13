Шомуродов может стать одноклубником Миранчука в «Атланте»

Дата публикации: 13-08-2024

Еще один экс-игрок РПЛ может перебраться в «Атланту Юнайтед». Фабрицио Романо сообщил в социальной сети «Х», что американская команда может подписать контракт с Эльдором Шомуродовым, принадлежащим «Роме».



Клуб МЛС уже направил римлянам предложение по узбекскому нападающему. В настоящий момент стороны обсуждают условия сделки.



Ранее состав «Атланты» пополнил Алексей Миранчук, до этого выступавший за «Аталанту» и «Локомотив».



Минувший сезон Шомуродов провел в аренде в «Кальяри». В 24 встречах за итальянскую команду он отличился 3 раза и отдал 3 результативных паса.



Трудовые отношения форварда с «Ромой» истекают в 2026 году. Ориентировочная стоимость Шомуродова равняется 5 млн евро (источник – Transfermarkt.de).