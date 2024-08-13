14:02 ()
Свернуть список

«Вест Хэм» объявил о подписании контракта с Ван-Биссакой

Дата публикации: 13-08-2024

Переход Аарона Ван-Биссаки в «Вест Хэм» официально оформлен. О подписании теперь уже экс-игрока «МЮ» лондонцы сообщили на своем сайте. Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на 7 лет. О сумме сделки информация не раскрывается.

Ранее ряд источников писали, что переход Ван-Биссаки обойдется «молотобойцам» в сумму порядка 17,5 млн евро.

Состав «красных дьяволов» крайний защитник пополнил в 2019 году. «Ман Юнайтед» заплатил за него 55 000 000 евро. В прошлом сезоне на счету Аарона 30 встреч за «красных дьяволов» (3 результативных паса).

Рыночный ценник на англичанина составляет 20 млн евро (по версии «Трансфермаркт»).

Ранее «Вест Хэм» оформил трансферы Никласа Фюллькруга из «Боруссии» и Жан-Клера Тодибо из «Ниццы».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close