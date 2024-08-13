«Вест Хэм» объявил о подписании контракта с Ван-Биссакой

Дата публикации: 13-08-2024

Переход Аарона Ван-Биссаки в «Вест Хэм» официально оформлен. О подписании теперь уже экс-игрока «МЮ» лондонцы сообщили на своем сайте. Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на 7 лет. О сумме сделки информация не раскрывается.



Ранее ряд источников писали, что переход Ван-Биссаки обойдется «молотобойцам» в сумму порядка 17,5 млн евро.



Состав «красных дьяволов» крайний защитник пополнил в 2019 году. «Ман Юнайтед» заплатил за него 55 000 000 евро. В прошлом сезоне на счету Аарона 30 встреч за «красных дьяволов» (3 результативных паса).



Рыночный ценник на англичанина составляет 20 млн евро (по версии «Трансфермаркт»).



Ранее «Вест Хэм» оформил трансферы Никласа Фюллькруга из «Боруссии» и Жан-Клера Тодибо из «Ниццы».