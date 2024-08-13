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«Сити» готов заплатить «Ливерпулю» 70 млн евро за покупку Диаса

Дата публикации: 13-08-2024

«Ман Сити» проявляет интерес к Луису Диасу из «Ливерпуля».

Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» ресурсом «El Chiringuito», «горожане» договорились с вингером по условиям личного контракта, который будет рассчитан на 5 лет. В качестве компенсации за переход 27-летнего колумбийца команда Хосепа Гвардиолы готова выплатить «мерсисайдцам» 70 млн евро.

Диас перешел в «Ливерпуль» из «Порту» в январе 2022 года. Сумма сделки составила 50 миллионов евро.

В завершившемся сезоне колумбиец появлялся на поле в футболке «мерсисайдцев» в 51 игре (13 забитых мячей, 5 голевых передач). Его соглашение с «Ливерпулем» действует до 2027 года.

Рыночная стоимость Диаса равняется € 75 млн («Transfermarkt»).

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