Игрок сборной Словении Дркушич перешел в «Зенит»

Дата публикации: 13-08-2024

В пресс-службе «Зенита» сообщили о подписании Вани Дркушича, ранее выступавшего за «Сочи». Соглашение со словенцем рассчитано до середины 2029 года.



Ранее СМИ писали, что в «Зените» центральный защитник ежегодно будет получать 1,3 млн евро. Также была информация, что после подписания петербуржцы могут отправить Дркушича в «Црвену Звезду», заключив с белградским клубом арендное соглашение.



В сезоне 2023/2024 в активе 24-летнего игрока 24 встречи за «Сочи» (2 забитых мяча). Сайт «Трансфермаркт» оценивает 3,5 млн евро.



Защитник в составе сборной Словении участвовал в Евро-2024. Его команда дошла до 1/8 финала турнира, где в серии пенальти оказалась слабее португальцев.