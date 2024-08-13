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«РБ Лейпциг» объявил о переходе вингера «Брюгге»

Дата публикации: 13-08-2024

«РБ Лейпциг» выкупил права на Антонио Нусу у «Брюгге». О его переходе сообщила пресс-служба «быков». В немецкой команде левый вингер будет выступать под 7-м номером. Трудовой договор с 19-летним норвежцем рассчитан на 5 лет.

Согласно информации с портала «Transfermarkt», сумма трансфера составила 21 млн евро.

В «Брюгге» Нуса перебрался в 2021 году из «Стабека», воспитанником которого он является. Его переход обошелся бельгийской команде в 3 миллиона евро.

В сезоне 2023/2024 в активе футболиста 4 забитых мяча и 4 результативные передачи в 46 встречах за «Брюгге».

За сборную Норвегии Нуса дебютировал осенью прошлого года. Всего за национальную команду вингер провел 7 матчей и отметился в них 1 забитым голом.

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