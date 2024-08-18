«Барселона» хочет подписать Канселу за 20 млн евро

Дата публикации: 18-08-2024

«Барселона» рассчитывает оформить полноценный переход Жоау Канселу, правами на которого владеет «Ман Сити». Каталонцы предложили «горожанам» за крайнего защитника сумму порядка 20 000 000 евро. Информацией поделился ресурс «Manchester Evening».



В «Сити» не рассчитывают на Канселу и готовы отпустить его, если «Барселона» увеличит предложение на 5 млн евро. Также услуги португальца предложены клубам Серии А, которые могут заплатить сумму, запрашиваемую английским грандом.



В прошлом сезоне Канселу защищал цвета «Барселоны» в рамках арендного соглашения. В 42 встречах за «сине-гранатовых» Жоау отличился 4 раза и отдал 5 голевых передач.



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