1xBet поборется за победу в двух номинациях SiGMA East Europe Awards 2024

Дата публикации: 19-08-2024



Глобальная букмекерская компания 1xBet давно заслужила репутацию ведущего игрока мировой индустрии беттинга и гемблинга. Недавно работа компании в очередной раз получила высокую оценку профессионального сообщества - 1xBet был включен в шорт-лист престижной премии SiGMA East Europe Awards 2024 в номинациях «Лучшая партнерская компания» и «Лучший спортивный онлайн-букмекер».

Победителей определит решение авторитетного жюри из ведущих экспертов отрасли и голосование на сайте премии. Имена лауреатов будут названы во время торжественной церемонии, которая пройдет 2 сентября 2024 года в рамках выставки SiGMA East Europe в выставочном центре Hungexpo (Будапешт, Венгрия).

«Мы очень рады оказаться в числе претендентов на награды SiGMA East Europe Awards 2024. Этот регион имеет для нас огромное значение, и мы довольны, что наша работа получает признание на столь высоком уровне. Наша команда видит огромные перспективы для развития в Восточной Европе, и делает все возможное, что предлагать игрокам и партнерам лучшие решения на рынке», - заявил представитель 1xBet.

Напомним, что в этом году 1xBet уже выиграл несколько престижных международных премий. В списке наград можно отметить титулы «Лучший спортивный букмекер года» от SiGMA Africa Awards 2024, «Партнерская компания года» от International Gaming Awards 2024 и «Лучший киберспортивный оператор года» от SiGMA Americas Awards 2024.

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О премии SiGMA East Europe Awards 2024

Премия SiGMA East Europe Awards организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из регионов. SiGMA East Europe Awards - часть системы премий, которые ежегодно вручаются наиболее успешным представителям индустрии.