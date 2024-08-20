100 лет современному футболу: как Уругвай победил на Олимпиаде 1924

Дата публикации: 20-08-2024

Первый чемпионат мира по футболу состоялся в 1930 году в Уругвае и этот факт, хорошо известен большинству игроков глобальной букмекерской компании 1xBet. Однако современный футбол как глобальное явление родился намного раньше. Кто-то считает точкой отсчета матч сборных Англии и Шотландии в 1872 году, кто-то – Олимпиаду-1900, когда футбол дебютировал в программе Олимпийских игр. Однако мы считаем, что все началось на Олимпиаде 1924 года, которую принимал Париж.

Именно тогда на международном турнире впервые сошлись команды из Европы и Америки. До 1920 года на Олимпиадах вообще отсутствовали команды с континентов, которые не принимали Игры. Да и в 1920 году команде Египта было проще добраться в Антверпен, чем американским сборным во Францию. Однако смельчаки все же нашлись – ими стали сборные США и Уругвая.

Команда Уругвая считалась сильнейшей на своем континенте – с 1916 по 1924 годы La celeste выиграла 5 из 8 розыгрышей Копа Америка. Но какой будет сила этого коллектива на фоне лучших европейских сборных не знал никто.

Стоит сказать, что на турнире все же не было Германии (ее не допустили как зачинщика Первой мировой войны) и Великобритании, которая была недовольна правилами, требовавшими отправлять на турнир только игроков-любителей. Но остальные сильнейшие европейские команды присутствовали и остановить уругвайцев не смог никто.

В первой же игре заморские гости разгромили сборную Королевства сербов, хорватов и словенцев 7:0. Во втором круге обыграли США – 3:0. В четвертьфинале остались ни с чем хозяев турнира – Франция проиграла со счетом 1:5. В полуфинале упорный бой уругвайцам дали Нидерланды, но и «оранжевые» проиграли 1:2. И наконец в финале состоялся еще один разгром – досталось сборной Швейцарии, которая была разгромлена со счетом 0:3.

5 матчей, 5 побед, общая разница голов 20:2 – показатели сборной Уругвая выглядят так же впечатляюще, как отзывы об 1xBet. Но Уругвай шокировал зрителей не только статистикой. Во-первых, уругвайцы поразили техникой. Практически все игроки команды могли без проблем обыграть одного-двух соперников, а центрхав Хосе Андраде жонглировал мячом прямо на поле - до 1924 года Европа не видела ничего подобного. Во-вторых, уругвайцы сочетали умение сыграть жестко, но не грубо, с достаточно скоростным по тем временам футболом и соперники просто не успевали за их передвижениями.

Самое интересное, что уругвайцы могли пропустить турнир, если бы не дипломат Энрике Эдуардо Буэно. В 1923 году он приехал в Швейцарию, чтобы договориться о помощи от ФИФА в разрешении конфликта организаций, претендовавших на футбольную власть в Уругвае. И заодно получил предложение собрать команду и отправить ее в Париж. На том турнире команда США победила Эстонию, Египет обыграл Венгрию, но если бы не Уругвай – мир мог бы и дальше оставаться в плену мысли, что в футбол хорошо умеют играть только в Европе.

Через 4 года на Олимпиаду, уже в Амстердам, снова отправятся Уругвай, США и Египет, а еще Мексика, Чили и Аргентина. А уже в 1930 году состоится первый чемпионат мира. Но неотвратимым процесс глобализации мирового футбола стал именно в 1924 году. И благодаря этому сейчас игроки могут зайти на сайт или в приложение глобальной букмекерской компании 1xBet и сделать ставки на матчи Олимпиады и других крупных турниров.