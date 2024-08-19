«ПСЖ» и «МЮ» ускорили переговоры по Угарте

Дата публикации: 19-08-2024

«Ман Юнайтед» и «ПСЖ» активизировались в переговорах по трансферу Мануэля Угарте.



По данным «France Info», вскоре опорник должен стать игроком «красных дьяволов». Парижане получат за уругвайца 60 млн евро. Столько же они заплатили за его переход «Спортингу» летом 2023 года.



Трудовые отношения Угарте с «Пари Сен-Жермен» рассчитаны до середины 2028 года. В минувшем сезоне на счету 23-летнего футболиста 37 матчей за парижскую команду (3 результативные передачи).



Ориентировочный ценник на хавбека равняется 45 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).



За сборную Уругвая Угарте дебютировал в сентябре 2021 года. Всего за национальную команду он провел 22 встречи и не отметился забитыми мячами.