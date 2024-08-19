00:46 ()
Свернуть список

«ПСЖ» и «МЮ» ускорили переговоры по Угарте

Дата публикации: 19-08-2024

«Ман Юнайтед» и «ПСЖ» активизировались в переговорах по трансферу Мануэля Угарте.

По данным «France Info», вскоре опорник должен стать игроком «красных дьяволов». Парижане получат за уругвайца 60 млн евро. Столько же они заплатили за его переход «Спортингу» летом 2023 года.

Трудовые отношения Угарте с «Пари Сен-Жермен» рассчитаны до середины 2028 года. В минувшем сезоне на счету 23-летнего футболиста 37 матчей за парижскую команду (3 результативные передачи).

Ориентировочный ценник на хавбека равняется 45 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

За сборную Уругвая Угарте дебютировал в сентябре 2021 года. Всего за национальную команду он провел 22 встречи и не отметился забитыми мячами.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close