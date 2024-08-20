«Барселона» намерена приобрести у «Милана» Леау

Дата публикации: 20-08-2024

«Mundo Deportivo» утверждает, что «Барселона» планирует выкупить права на Рафаэла Леау, принадлежащего «Милану». Каталонцы, потерпевшие неудачу в переговорах с «Атлетиком» по трансферу Нико Уильямса, решили переключиться на португальца.



За переход Леау «сине-гранатовые» готовы заплатить 58 000 000 евро. Помимо этого, клуб может добавить к обозначенной сумме одного из своих футболистов.



В составе «Милана» Леау выступает с 2019 года. «Россонери» выкупили его контракт у «Лилля» за 49,5 млн евро. В сезоне 2023/2024 на счету 25-летнего португальца 47 встреч с 15 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.



Трудовые отношения Леау с «Миланом» истекают в 2028 году. Transfermarkt.de оценивает вингера в 90 миллионов евро.