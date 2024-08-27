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«Манчестер Юнайтед» договорился с «ПСЖ» по Угарте

Дата публикации: 27-08-2024

«МЮ» согласовал с «ПСЖ» трансфер Мануэля Угарте.

Согласно информации, опубликованной в соцсети «X» Дэвидом Орнштейном, за переход уругвайца «красные дьяволы» заплатят 50 000 000 евро. Дополнительно «Пари Сен-Жермен» сможет рассчитывать на 10 млн евро бонусных выплат.

Медосмотр Угарте перед подписанием контракта с «Ман Юнайтед» состоится в ближайшее время.

Состав парижской команды опорник пополнил в июле 2023 года. «Красно-синие» заплатили за него «Спортингу» 60 млн евро и хотел заработать на его продаже столько же. В прошлом сезоне Угарте выходил на поле в 25 встречах Лиги 1 (2 голевых паса).

Трудовые отношения Мануэля с французским грандом рассчитаны до 2028 года. Рыночный ценник на 23-летнего хавбека составляет 45 млн евро («Transfermarkt»).

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