«Манчестер Юнайтед» договорился с «ПСЖ» по Угарте
«МЮ» согласовал с «ПСЖ» трансфер Мануэля Угарте.
Согласно информации, опубликованной в соцсети «X» Дэвидом Орнштейном, за переход уругвайца «красные дьяволы» заплатят 50 000 000 евро. Дополнительно «Пари Сен-Жермен» сможет рассчитывать на 10 млн евро бонусных выплат.
Медосмотр Угарте перед подписанием контракта с «Ман Юнайтед» состоится в ближайшее время.
Состав парижской команды опорник пополнил в июле 2023 года. «Красно-синие» заплатили за него «Спортингу» 60 млн евро и хотел заработать на его продаже столько же. В прошлом сезоне Угарте выходил на поле в 25 встречах Лиги 1 (2 голевых паса).
Трудовые отношения Мануэля с французским грандом рассчитаны до 2028 года. Рыночный ценник на 23-летнего хавбека составляет 45 млн евро («Transfermarkt»).