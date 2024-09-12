1xBet принял участие в выставках SiGMA East Europe 2024 и Affiliate World Europe 2024

Дата публикации: 12-09-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet продолжает играть ключевую роль в развитии индустрии азартных игр. На этот раз команда бренда посетила Будапешт и приняла участие в SiGMA East Europe 2024 и Affiliate World Europe 2024 - крупнейших отраслевых форумах Европы.

Со 2 по 4 сентября в рамках SiGMA East Europe 9 000 делегатов, 5 000 аффилиатов и более 200 спикеров собрались в выставочном центре Hungexpo. Топ-менеджеры компании 1xBet приняли активное участие во всех событиях форума, представили обновления игровой платформы и рассказали о новых возможностях для бизнеса с партнерской программой бренда.

«Восточная Европа - важный рынок для 1xBet, и мы хотим расширить свое присутствие в этом регионе. На SiGMA East Europe 2024 мы укрепили существующие деловые связи и приобрели новых партнеров. Уверены, что в ближайшее время это поможет нам реализовать множество успешных проектов», - заявил представитель 1xBet.

С 5 по 6 сентября прошла выставка Affiliate World Europe 2024 - масштабное мероприятие в сфере аффилиат-маркетинга, которое привлекло внимание более 7 500 гостей из 110 стран. Команда 1xBet поделилась ценной информацией о программе 1xPartners и подробно ответила на вопросы гостей саммита.

1xBet признательна организаторам выставок за отличную возможность обменяться идеями и опытом с ведущими профессионалами отрасли. Мы используем полученные знания, чтобы улучшить качество нашего продукта для игроков и партнеров.

Отметим, что владельцы новостных сайтов, страниц в социальных сетях, блогов, YouTube-каналов и групп в мессенджерах могут значительно увеличить свой доход, присоединившись к партнерской программе 1xBet. Более 100 000 аффилиатов по всему миру получают до 50% комиссии за каждого привлеченного клиента. Присоединяйтесь к 1xPartners сегодня и начните зарабатывать вместе с нами!

До встречи на следующих международных форумах!

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира

О выставке SiGMA East Europe 2024

Выставка SiGMA East Europe организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из этих регионов.

О выставке Affiliate World Europe 2024

Affiliate World Europe 2024 - это одно из крупнейших событий в сфере аффилиат-маркетинга, известное своим масштабом и влиянием на европейский рынок азартных игр.