1xBet примет участие в выставке SBC Summit 2024

Дата публикации: 17-09-2024

24-26 сентября выставочный комплекс Feira International de Lisboa примет SBC Summit - крупнейший в мире iGaming-форум. В Лиссабоне соберутся представители самых известных участников рынка, чтобы обсудить будущее отрасли, обменяться опытом и наладить новые связи. Также в рамках выставки состоится церемония SBC Awards, на которой будут награждены лучшие компании, работающие в индустрии ставок и азартных игр.

Ивент посетит более 25 000 профессионалов гемблинга и беттинга. Запланировано выступление 450 спикеров, включая известных спортсменов: Тони Хоука, Петера Шмейхеля и Мераба Двалишвили. Также с докладом выступит сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли - один из создателей Всемирной паутины.

Глобальная букмекерская компания 1xBet получила статус Premium Sponsor выставки и приглашает гостей SBC посетить стенд С130, чтобы пообщаться с топ-менеджерами компании, задать вопросы и обсудить рыночные тренды. Вы получите эксклюзивную информацию новых возможностях для эффективного бизнеса с партнерской программой 1xPartners.

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Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О выставке SBC Submit 2024

Выставка SBC Summit 2024 — место встречи мировых лидеров индустрии беттинга и гемблинга. Гости форума смогут посетить более 600 стендов и принять участие в конференциях, которые будут посвящены спортивным ставкам, системам электронных платежей, диджитал маркетингу и азартным играм. В качестве спикеров приглашены известные спортсмены, специалисты в сфере партнерского маркетинга, ставок на спорт и iGaming.