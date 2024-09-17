Как Лео Месси изменил футбол в США

Дата публикации: 17-09-2024

Надежная букмекерская компания 1xBet рассказывает о первых достижениях легендарного аргентинца в Интер Майами.

Влияние на клуб

Спустя 35 дней после подписания контракта Лионель Месси привел The Herons к первому трофею в истории франшизы. Интер Майами выиграл Leagues Cup - турнир, в котором участвуют клубы MLS и мексиканского чемпионата. Роль Месси в триумфе команды была колоссальной - он забил 10 голов и сделал 1 ассист в 7 матчах. Этот успех позволил Интер Майами дебютировать в CONCACAF Champions Cup.

Наверстать упущенное в MLS не удалось, но в нынешнем сезоне франшиза из Флориды лидирует в таблице лиги и должна впервые в своей истории сыграть в плей-офф. Статистика Месси впечатляет - он забил 12 голов и сделал 9 ассистов в 12 матчах. Лионель пропустил более половины игр из-за выступлений за сборную Аргентины и травм, но своим примером вдохновил партнеров, многие из которых далеки от уровня Серхио Бускетса, Луиса Суареса и Жорди Альбы. Если в 2023 году Интер Майами побеждал только с Месси на поле, то в нынешнем сезоне команда набрала 26 из 39 возможных очков без Лео в составе.

Финансовая выгода трансфера Месси еще более очевидна. За 2023 год доход Интер Майами увеличился в четыре раза и составил 265 млн долларов. После перехода Лео средняя стоимость билета на домашние матчи The Herons выросла более чем в 5 раз и достигла отметки в $161. Также у франшизы резко увеличилось количество подписчиков в Instagram: было около 1 миллиона, стало 15,4 миллиона.

Напомним, что Месси официально стал игроком Интер Майами только в июле 2023 года. Это означает, что в 2024 год франшиза должна увеличить свои экономические показатели.

Влияние на лигу

Конкуренты Интер Майами в MLS тоже очень рады трансферу Лео Месси. В американском спорте доминирует бизнес-модель, а появление в лиге легендарного аргентинца помогло увеличить прибыль всем клубам лиги.

Средняя цена на билеты выросла с $25 до 37,5$.

Телеаудитория увеличилась с 1% до 3% - в среднем за одной игрой следят сотни тысяч зрителей.

Доля товаров клубов MLS в розничной продаже спортивной продукции в 2023 году составила 8% - ранее было не более 4%.

Заполняемость стадионов увеличилась с 65% до 75%.

Иностранные инвестиции в MLS выросли на 20%.

Более 110 000 фанатов оформили подписку на сезонный абонемент MLS на Apple TV в день объявления о переходе Месси, а еще 65 000 подписались на эту услугу в день его первой игры за Интер Майами.

Локомотив популярности

Результаты на поле измеряются титулами и голами. Финансовую прибыль можно подсчитать в долларах. Но трансфер Месси также будет иметь огромный эффект для развития футбола в США. Впрочем, первые цифры уже есть:

количество американских детей, занимающихся футболом, выросло на 20%

Согласно данным Ассоциации юношеского футбола США, с момента трансфера Лео количество новых команд в стране увеличилось на 5%.

История футбола в США разделится на эпохи до Лео и после. Смелые прогнозы о том, что через 2 года футбол станет самым популярным видом спорта в Штатах, выглядят реалистичными. Проведение чемпионата мира 2026 года даст развитию футбола в США еще больший импульс, чем Мундиаль 1994 года. В то же время аудитория традиционных американских лиг NFL и MLB быстро стареет.

У Лионеля Месси есть как преданные поклонники, так и принципиальные хейтеры. Каким бы ни было отношение к Лео, вы можете делать ответственные ставки с лучшими коэффициентами на сайте или в приложении 1xBet как на матчи Интер Майами, так и на все остальные противостояния MLS.

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