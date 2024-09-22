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«Реал» нашел нового центрального защитника

Дата публикации: 22-09-2024

В «Реале» хотят заполучить Кастелло Люкеба, принадлежащего «Лейпцигу».

«Marca» утверждает, что по завершении текущего сезона «сливочные» попытаются оформить переход 21-летнего защитника. Мадридцы наблюдали за игрой француза в матче 1-го тура ЛЧ, где соперником немецкого клуба был «Атлетико». Встреча завершилась победой «матрасников» 2:1.

Люкеба обучался футболу в академии «Лиона». «РБ Лейпциг» он пополнил в августе прошлого года и обошелся «быкам» в 30 млн евро.

В стартовавшем сезоне на счету центрдефа 11 встреч за немецкую команду (без результативных действий).

Люкеба связан контрактом с «красно-белыми» до 30.06.2028. Ориентировочная стоимость француза равняется 40 млн евро («Transfermarkt»).

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