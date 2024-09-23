Баскетбол 3х3: рассказываем о новом олимпийском виде спорта

Дата публикации: 23-09-2024

История баскетбола на Олимпийских играх начинается с 1936 года. Миллионы болельщиков знают, что постоянными фаворитами турниров являются сборные США с суперзвездами уровня Леброна Джеймса или Дианы Таурази. Но самое время узнать больше о баскетболе 3х3, ставки на который уже доступны на 1xBet.

Основное отличие от традиционного баскетбола заключается в том, что на площадке находится 3 человека, а не 5. Команды соревнуются только под одной корзиной, на атаку дается меньше времени (до 12 секунд), попадание в корзину в пределах 6-метровой зоны приносит одно очко, а из-за неё — два. При этом сами матчи длятся либо 10 минут, либо до тех пор, пока одна из команд не наберет 21 очко.

В баскетболе 3х3 разрешено использовать 1 запасного игрока, который может выходить на замену. Перебора фолов, ведущего к удалению игрока, здесь нет, но после шестого командного фола каждое нарушение наказывается двумя штрафными бросками.

Это тоже баскетбол, просто другой и не менее захватывающий. С определенного момента игры каждый бросок может стать решающим, а у игроков больше возможностей проявить свои индивидуальные качества.

Баскетбол 3х3 более доступен – достаточно одной корзины и меньшего количества игроков, потому порог входа здесь ниже, чем в классическом баскетболе. При этом игрокам приходится двигаться более интенсивно и быть максимально сконцентрированными все время.

На Олимпийский турнир по баскетболу 3х3 отбираются по 8 сборных в мужском и женском турнирах. Безусловніх фаворитов здесь нет, а сборные США не являются непобедимыми. Например, первый в истории мужской турнир на Олимпиаде в Токио выиграла команда Латвии, а сборная США не прошла отбор на соревнования. У женщин первыми олимпийскими чемпионками стали американки, но их перевес над соперницами не был таким значительнім, как в баскетболе 5х5.

На турнирах 3х3 можно увидеть и профессиональных баскетболистов. Многие профи участвуют в межсезонных турнирах, а на Олимпиаду в Париже в составе команды США приехал Джиммер Фридет, прославившийся результативностью еще на турнирах NCAA и отігравший 6 сезонов в НБА.

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