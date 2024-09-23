Тренеры, которые выиграли чемпионаты мира для Аргентины

Дата публикации: 23-09-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet рассказывает об архитекторах великих побед в 1978, 1986 и 2022 годах.

Сесар Луис Менотти

До прихода Менотти Аргентина почти 20 лет не могла выиграть Копа Америка. Провал на домашнем Мундиале 1978 года стал бы национальной катастрофой, а решение не включить юного Диего Марадону в состав могло преследовать El Flaco всю жизнь. Однако команда Менотти показала красивую атакующую игру и принесла Аргентине первую победу на чемпионатах мира. La Albiceleste были тренерской командой, которая отображала незаурядный взгляд Менотти на игру: атакующий футбол, основанный на комбинационной игре с максимальной свободой творчества для игроков. Он не любил давать четкие указания и считал, что его основная задача - научить игроков принимать правильные решения.

При этом, Сесар всегда был готов адаптироваться и учиться у других. Например, за несколько месяцев до Мундиаля, Менотти внимательно следил за стилем игры сборной Пакистана по хоккею на траве, которая выиграла чемпионат мира в Буэнос-Айресе. El Flaco перенял у пакистанцев тактику двойной атаки флангами и успешно применил ее на футбольном поле.

«Матч можно и проиграть. Единственное, что проиграть невозможно - уважение, заработанное хорошим футболом», - говорил Менотти. Он навсегда останется в истории футбола как тренер, который не только привел Аргентину к первой победе на чемпионате мира, но и сделал это стильно и элегантно, вдохновив поколения будущих тренеров и игроков.

Карлос Билардо

Карлос Билардо привел Аргентину к победе на чемпионате мира 1986 года благодаря своему жесткому тактическому стилю. В отличие от атакующего и зрелищного футбола Менотти, Билардо считал, что важнее всего результат: «Футбол – это победа и ничего больше». Такой стерильный подход легко объяснить - перед началом тренерской карьеры Карлос был практикующим врачом. Формула Билардо была предельно проста: минимум 7 оборонительных футболистов и максимум 3 атакующих игрока. Его команда буквально высасывала жизнь из соперника и нейтрализовывала его сильные стороны. Его внимание деталям было легендарным: чтобы справиться с мексиканской жарой, Билардо попросил изготовить специальную форму - более плотную, чтобы футболисты не чувствовали тяжесть пота.

Перед стартом Мундиаля в Мексике главный тренер сборной Аргентины отправился в Неаполь, чтобы убедить Марадону сосредоточиться на игре, и результат был потрясающим. Диего оценил жест Билардо и стал непревзойденным лидером команды, демонстрируя великолепную игру в решающих матчах. Гению тренер позволял все, но от остальных требовалась строгая дисциплина.

Карлос Билардо и Сесар Менотти добыли две победы на чемпионатах мира за 8 лет и на многие годы вперед поставили аргентинский футбол перед сложным выбором: прагматизм и дисциплина или яркая игра со свободой творчества.

Лионель Скалони

Следующий аргентинский тренер, которому удалось выиграть чемпионат мира, взял лучшее от футбола Билардо и Менотти. Команда Лионеля Скалони дисциплинированно защищается, грамотно выстраивает линии обороны и строго соблюдает схему расстановки, не давая сопернику свободных зон. Однако стоит аргентинцам оказаться у чужой штрафной, как они моментально переключаются в режим полной свободы действий.

В 2018 году Скалони получил нестабильную команду с удручающей атмосферой в раздевалке. Он не ждал чудес, но смог заручиться поддержкой лидеров сборной и убедил игроков в правильности своих идей. Результаты превзошли все ожидания - в 2021 году La Albiceleste впервые за 28 лет выиграли Копа Америка, а кульминацией успеха стал чемпионат мира 2022 года. Сборная Аргентины начала турнир с поражения от Саудовской Аравии, но дальше Месси и компания продемонстрировали выдающуюся игру. Финал против Франции (3:3) стал одним из лучших матчей в истории турнира и принес аргентинцам долгожданный трофей.

Под руководством Скалони сборная Аргентины вновь обрела статус одной из ведущих сборных мира, и его работа будет долго вспоминаться как период возрождения аргентинского футбола.

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