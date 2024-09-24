«ПСЖ» ведет переговоры с Доннаруммой о продлении контракта

Дата публикации: 24-09-2024

Энцо Райола, работающий с Джанлуиджи Доннаруммой, поделился информацией о новом контракте своего клиента. Агент отметил, что итальянца в «ПСЖ» все устраивает, и он хотел бы продолжить выступать во французском клубе. Райола подчеркнул, что начальная фаза переговоров о пролонгации сотрудничества завершилась успешно.



«Джиджи хочет остаться. Ему по силам стать легендой парижан», - публикует заявление агента Николо Скира.



Цвета «Пари Сен-Жермен» Доннарумма защищает с 2021 года. Трудовые отношения итальянца с командой Луиса Энрике рассчитаны до июня 2026 года. В текущем сезоне голкипер защищал ворота в 4 встречах (1 встреча без пропущенных мячей).



Рыночный ценник на Доннарумму составляет 40 млн евро (Transfermarkt.de).