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«Реал» положил глаз на защитника сборной Аргентины

Дата публикации: 24-09-2024

Карьера Кристиана Ромеро, принадлежащего «Тоттенхэму», может продолжиться в «Реале». Информацию опубликовал ресурс «Todofichajes».

Мадридцы планируют оформить переход защитника по завершении сезона. За аргентинца «сливочные» готовы выложить порядка 65 млн евро.

Ромеро обучался футболу в системе «Бельграно». В Европу он перебрался в 2018 году, подписав контракт с «Дженоа». Цвета «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан защищает с 2022 года. «Шпоры» выкупили права на футболиста у «Аталанты» за 52 млн евро.

Трудовые отношения Ромеро с лондонцами действуют до середины 2027 года. В нынешнем сезоне в активе 26-летнего центрбека 5 встреч за клуб (1 забитый мяч).

Ориентировочный ценник на аргентинца равняется 65 млн евро (источник – «Трансфермаркт»).

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