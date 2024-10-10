Кварацхелия рассказал, о чем мечтает в футболе
Хвича Кварацхелия рассказал, о каких спортивных достижениях он мечтает.
«Я очень хочу выступить со сборной Грузии на чемпионате мира. Мечтаю выиграть со своим клубом Лигу чемпионов. Мне очень хочется сделать эти мечты реальностью», - публикует слова футболиста «Наполи» пресс-служба ФИФА.
Срок действия контракта Кварацхелии с «партенопейцами» ограничен летом 2027 года. В Италию вингер перебрался из «Динамо» (Тбилиси) за 13,3 млн евро.
Вместе с «Наполи» Хвиче удалось завоевать чемпионство в Серии А в сезоне 2022/2023, а на Евро, прошедшем минувшим летом, футболист в составе национальной команды дошел до 1/8 турнира.
В этом сезоне в активе Кварацхелии 3 гола и 2 результативных паса в 9 матчах.
Transfermarkt.de оценивает 23-летнего исполнителя в 80 000 000 евро.