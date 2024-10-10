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Кварацхелия рассказал, о чем мечтает в футболе

Дата публикации: 10-10-2024

Хвича Кварацхелия рассказал, о каких спортивных достижениях он мечтает.

«Я очень хочу выступить со сборной Грузии на чемпионате мира. Мечтаю выиграть со своим клубом Лигу чемпионов. Мне очень хочется сделать эти мечты реальностью», - публикует слова футболиста «Наполи» пресс-служба ФИФА.

Срок действия контракта Кварацхелии с «партенопейцами» ограничен летом 2027 года. В Италию вингер перебрался из «Динамо» (Тбилиси) за 13,3 млн евро.

Вместе с «Наполи» Хвиче удалось завоевать чемпионство в Серии А в сезоне 2022/2023, а на Евро, прошедшем минувшим летом, футболист в составе национальной команды дошел до 1/8 турнира.

В этом сезоне в активе Кварацхелии 3 гола и 2 результативных паса в 9 матчах.

Transfermarkt.de оценивает 23-летнего исполнителя в 80 000 000 евро.

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