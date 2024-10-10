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«Ливерпуль» нашел замену Салаху прямо в АПЛ

Дата публикации: 10-10-2024

«Ливерпуль» продолжает искать замену для Мохамеда Салаха. Египтянин по завершении контракта, истекающего ближайшим летом, может переехать в Саудовскую Аравию.

Фабрицио Романо пишет, что «красные» в качестве сменщика Салаха рассматривают Мохаммеда Кудуса, принадлежащего «Вест Хэму». За «молотобойцев» ганец выступает с августа 2023 года. Лондонскому клубу его переход обошелся в € 43 млн.

В нынешней кампании в активе 24-летнего полузащитника 1 забитый мяч и 1 результативная передача в 9 играх. Соглашение Кудуса с «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2028 года. Контрактом предусмотрена опция пролонгации еще на 1 сезон.

Рыночная стоимость ганца равняется 50 млн евро («Transfermarkt»).

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