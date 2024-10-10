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«Наполи» может продать Осимхена зимой, несмотря на его аренду в «Галатасарае»

Дата публикации: 10-10-2024

В «Наполи» рассматривают вариант с продажей форварда Виктора Осимхена в ближайшее трансферное окно. Такой информацией располагает журналист Экрем Конур.

Напомним, в настоящий момент 25-летний нигериец находится в аренде в «Галатасарае».

Согласно источнику, руководство неаполитанцев будет готово расстаться со своим подопечным зимой, если клуб получит предложение в размере 80 000 000 евро. В случае трансфера, «адзурри» выплатят компенсацию «Галатасараю» за досрочное прекращение аренды.

По ходу этого сезона Осимхен поучаствовал в 4 играх за «львов» во всех соревнованиях. В них он отличился 2 голами и 4 ассистами.

«Трансфермаркт» оценивает нападающего сборной Нигерии в 75 млн евро.

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