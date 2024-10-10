«Наполи» может продать Осимхена зимой, несмотря на его аренду в «Галатасарае»
Дата публикации: 10-10-2024
В «Наполи» рассматривают вариант с продажей форварда Виктора Осимхена в ближайшее трансферное окно. Такой информацией располагает журналист Экрем Конур.
Напомним, в настоящий момент 25-летний нигериец находится в аренде в «Галатасарае».
Согласно источнику, руководство неаполитанцев будет готово расстаться со своим подопечным зимой, если клуб получит предложение в размере 80 000 000 евро. В случае трансфера, «адзурри» выплатят компенсацию «Галатасараю» за досрочное прекращение аренды.
По ходу этого сезона Осимхен поучаствовал в 4 играх за «львов» во всех соревнованиях. В них он отличился 2 голами и 4 ассистами.
«Трансфермаркт» оценивает нападающего сборной Нигерии в 75 млн евро.