Ремейк последнего финала и другие: ставьте на топ-матчи Лиги чемпионов!

Дата публикации: 23-10-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet представляет центральные матчи 3-го тура основного этапа главного клубного турнира.

Реал - Боруссия Д, 22 октября

Менее чем через 5 месяцев после финала Лиги чемпионов эти команды встретятся снова! Тогда Реал выиграл со счетом 2:0, но автор первого гола Дани Карвахаль сейчас точно не сыграет - он выбыл из-за травмы до конца сезона. Боруссия приезжает в Мадрид в качестве лидера таблицы обновленной ЛЧ - 6 очков и разница голов 10:1.

Дортмунд мечтает о реванше, но понимает, насколько сложно будет это сделать. Боруссия никогда не побеждала на Сантьяго Бернабеу (2 ничьи и 5 поражений), а Карим Адейеми, автор хет-трика в ворота Селтика, получил травму.

Реал наверняка не сможет полностью избавиться от мыслей о матче против Барселоны, который состоится 26 октября. Но болельщики «Сливочных» все равно будут требовать только победу - ведь во 2-м туре команда Анчелотти сенсационно проиграла Лиллю.

Реал выиграл все домашние матчи в нынешнем сезоне, но сейчас находится не в идеальном состоянии. Усугубляются проблемы с Килианом Мбаппе - если раньше говорили только о том, что звездного новичка тяжело совместить на поле с Винисиусом и Родриго, то теперь француз еще и стал фигурантом большого скандала.

Кэфы: П1 - 1.536, Х - 4.965, П2 - 5.94

Барселона - Бавария, 23 октября

Барселона проиграла Баварии 6 раз подряд. Причем самое болезненное поражение в этой серии каталонцам нанес их нынешний тренер Ханси Флик - 2:8 в 2020 году. Барселоне будет трудно попасть в топ-8 Лиги чемпионов без победы над Баварией - ведь команда уже успела проиграть Монако. К тому же на третий день после этого матча Blaugranas предстоит битва с Реалом.

Барса рассчитывает, что Ламин Ямаль, Дани Ольмо и не игравший год Гави восстановятся после травм, а Роберт Левандовски докажет бывшей команде, что находится в прекрасной форме. У Баварии лучше кадровая ситуация и более легкий календарь. Но, как показала игра 2-го тура против Астон Виллы (0:1), мюнхенский гранд не настолько идеален, как могло показаться по первым матчам под руководством Венсана Компани.

Кэфы: П1 - 2.398, Х - 4.2, П2 - 2.736

РБ Лейпциг - Ливерпуль, 23 октября

В Лиге чемпионов РБ Лейпциг проиграл Атлетико (1:2) и Ювентусу (2:3), хотя по качеству игры вполне был достоин 4 очков в этих матчах. «Быкам» будет непросто прервать неудачную серию и взять реванш у Ливерпуля за два поражения в ⅛ финала в 2021 году. Впрочем, шансы у амбициозных немцев точно есть.

The Reds без травмированного Алиссона вошли в сложнейший календарный период: перед выездом в Германию Ливерпуль добыл непростую победу над Челси (2:1), а после будет противостоять Арсеналу. Арне Слот понимает необходимость ротации и то, что после побед над Миланом (3:1) и Болоньей (2:0) у мерсисайдцев есть право на осечку в Лиге чемпионов.

Кэфы: П1 - 4.03, Х - 4.245, П2 - 1.862

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