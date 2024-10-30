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«Манчестер Юнайтед» продаст Антони в январе

Дата публикации: 30-10-2024

«Ман Юнайтед» намерен расстаться с Антони в период ближайшего трансферного окна. Об этом рапортует издание «talkSPORT».

В стане «красных дьяволов» неоднократно поднимался вопрос о необходимости избавиться от бразильского вингера, который не оправдал ожиданий. Но каждый раз Эрику тен Хагу удавалось уговорить руководство клуба дать футболисту еще один шанс, чтобы доказать свою состоятельность. Теперь же, после увольнения голландского специалиста в «МЮ» твердо решили продать Антони, о чем клуб уже уведомил 24-летнего игрока.

Напомним, в 2022 году англичане выложили за многообещающего бразильца 95 миллионов евро. С тех пор он сильно упал в цене. Эксперты Transfermakt.de оценивают вингера в 20 млн евро.

В сезоне 2024/25 в активе Антони лишь 5 встреч (155 минут) с 1 забитым мячом.

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